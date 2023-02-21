إدارة شباب بلوزداد تكرم مناصرا من نوع خاص

وجهت إدارة شباب بلوزداد، دعوة لمناصر كفيف، سجل حضوره بمدرجات ملعب 5 جويلية، بمناسبة لقاء الفريق أمام الترجي التونسي، من أجل حضور جميع لقاءات الشباب مع التكفل بأعباء تنقلاته.

وجاء في بيان نشرته إدارة “أبناء لعقيبة” بأنه وبعد الانتشار الواسع الذي حققه فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناصر بلوزدادي تحدى كل الظروف وأظهر حبه ووفاءه للفريق.

قرر رئيس مجلس الإدارة “مهدي رابحي” أن يوجه له دعوة خاصة لحضور مباريات شباب بلوزداد في المنصة الشرفية، على أن تتحمل الإدارة كل أعباء تنقله.

كما دعت إدارة الشباب كل من يملك رقم هاتف هذا المناصر التواصل معها عبر البريد الإلكتروني.