إدارة شباب بلوزداد تعلن فك الارتباط مع أمين سبيع !

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم، رسميا إنهاء ارتباطها بأمين سبيع الذي شغل منصب مكلف بالتنظيم والتسويق ضمن الطاقم الإداري للنادي، وذلك بعد فترة قصيرة من التحاقه بمنصبه.

وأوضحت إدارة النادي البلوزدادي، في بيان رسمي، أن قرار فك الارتباط يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة بعض الجوانب التنظيمية والإدارية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد أن جميع القرارات المتخذة تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري وضمان السير الحسن للمؤسسة الرياضية، بما يخدم مصالح النادي وأهدافه المستقبلية.

وشدّد البيان على أن مصلحة شباب بلوزداد وصورته وسمعته تبقى فوق كل اعتبار، مؤكداً حرص الإدارة على اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية النادي والحفاظ على استقراره في مختلف الجوانب.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تعيين أمين سبيع ضمن الطاقم الإداري، في خطوة أثارت اهتمام أنصار النادي الذين يترقبون انعكاسات التغييرات الإدارية الجديدة على مستقبل الفريق.