إدارة شباب بلوزداد تكشف برنامج رحلات الأنصار إلى عنابة 

كشفت إدارة شباب بلوزداد أن عملية بيع تذاكر التنقل إلى مدينة عنابة إلى جانب تذاكر المباراة أمام المريخ السوداني ستنطلق غدا.

وقالت في بيان له اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك أن العملية ستكون على مستوى ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر ابتداء من الساعة 10:00 صباحا.

كما أكّدت أنه تم تحديد موعد انطلاق الرحلات يوم الثلاثاء من محطة اغا بالعاصمة حيث سينطق القطار الأول على الساعة الرابعة صباحا، في حين سينطلق القطار الثاني بداية من الساعة الرابعة ونصف صباحا.

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