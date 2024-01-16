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الرياضة

إدارة شباب بلوزداد تناشد الفاف لوضع حد لتجاوزات الحكام

بقلم عزيز طالبي
إدارة شباب بلوزداد تناشد الفاف لوضع حد لتجاوزات الحكام
شباب بلوزداد
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ناشدت إدارة شباب بلوزداد اللجنة الفدرالية للتحكيم لوضع حد لتجاوزات الحكام التي قد تؤثر مستقبلا على نتائج المباريات المهمة.

وكشفت إدارة بلوزداد، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي مجحف في لقاء البطولة أمام مولودية الجزائر الذي جرى عن الجولة الـ 13 من البطولة الوطنية.

كما طالبت الفريق البلوزدادي من الفاف بضرورة مراقبة الحكام الذين سيديرون المباريات القادمة في المنافسة المحلية، لتفادي تكرار السيناريو.

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