إدارة شباب بلوزداد تناشد الفاف لوضع حد لتجاوزات الحكام

ناشدت إدارة شباب بلوزداد اللجنة الفدرالية للتحكيم لوضع حد لتجاوزات الحكام التي قد تؤثر مستقبلا على نتائج المباريات المهمة.

وكشفت إدارة بلوزداد، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي مجحف في لقاء البطولة أمام مولودية الجزائر الذي جرى عن الجولة الـ 13 من البطولة الوطنية.

كما طالبت الفريق البلوزدادي من الفاف بضرورة مراقبة الحكام الذين سيديرون المباريات القادمة في المنافسة المحلية، لتفادي تكرار السيناريو.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–