إدارة شباب بلوزداد تندد بالظلم وترفع قضية ضد موظفة “الفاف”

أصدر شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، بيان، ندد من خلاله، بما أسماه بالظلم، كما رفع دعوى قضائية ضد موظفة في “الفاف”.

وأوضحت إدارة النادي البلوزدادي، في بيانها، بأن احدى موظفات الفاف، تعمدت عدم اصدار شهادت تسريح حارسهم السابق توفيق موساوي.

كما تسبب عدم تسريح الحارس موساوي، في فشل إدارة النادي البلوزدادي، في تأهيل مستقدمها الجديد عز الدين دوخة في المنافسة الإفريقية.

وعلى ضوء ذلك، قرر مسؤولي الشباب، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد بن الحاج، رفع دعوة قضائية ضد موظفة الفاف، بالإضافة لتقدمها بشكوى لدى كل من وزارة الشباب والرياضة، و”الكاف”.