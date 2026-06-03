إدارة شباب بلوزداد تندد بلأداء التحكيمي في مباراتهم ضد اتحاد العاصمة

نددت إدارة فريق شباب بلوزداد، الأداء التحكيمي، الذي شهدت مباراتهم المتأخرة عن الجولة الـ26، والتي جمعتهم أمس الثلاثاء باتحاد العاصمة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان عبر صفحتها الرسمية، نددت فيه بالأداء التحكيمي الذي شهدت مباراتهم ضد فريق اتحاد العاصمة.

كما أكد مسؤولي النادي البلوزدادي، بأن القرارات التحكيمية في هذه المباراة، أثرت بشكل مباشرة في النتجية النهائية لهذا اللقاء.

وفي ختام بيانها، أكدت إدارة شباب بلوزداد، على مراسلة الجهات المختصة، ومطالبتها بفتح تحقيق، واتخاذ الاجراءات اللازمة، لضمان حماية المنافسة.