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الرياضة

إدارة شباب بلوزداد تنفي تمرّد مبولحي

بقلم محمد.ل
إدارة شباب بلوزداد تنفي تمرّد مبولحي
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فنّدت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، الأخبار التي تحدثت عن تمرد الحارس الدولي، رايس وهاب مبولحي، ومغادرته الفريق.

وانتشرت في اليومين الماضيين، أخبار تتحدث عن رفض مبولحي. لقرارات المدرب سفان فندنبروك، الذي أبقاه احتياطيا في لقاءي الفريق السابقين، ومقاطعته للتدريبات.

غير أن إدارة الشباب، أفادت في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن كل ما أثير حول مبولحي، لا أساس له من الصحة.

مبرزة بأن مبولحي، مِثال اللاعب الجدي المُنضبط مع الفريق ومِثال يقتدى به.

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