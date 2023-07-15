إدارة شباب بلوزداد تهنئ جماهيرها بالذكرى الـ61 لتأسيس الفريق

هنأت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، جماهير النادي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستين، لتأسيس النادي.

ونشر مسؤولي النادي البلوزداد، عبر الصفحة الرسيمة للفريق، رسالة تهنأة بهذه المناسبة، التي تتزامن مع تاريخ 15 جويلية من سنة.

كما وجهت إدارة الشباب، الشكر لكل محبي الفريق على مساهماتهم في نجاحاته الكبيرة، وماضيه الحافل، ومستقبله الواعد.

وبالإضافة لاحتفالهم بذكرى تأسيس النادي، سيكون جمهور شباب بلوزداد، اليوم السبت، على موعد مع الاحتفال بتتويجهم الرابع على التوالي بلقب البطولة الوطنية خلال استقبالهم شبيبقة القبائل في آخر جولة من الموسم الجاري.