إدارة شباب بلوزداد تهنئ لاعبيها الشبان بهذه المناسبة

حرصت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، على توجيه التهاني للاعبي الفريق من الفئات الشبانية المتحصلين على شهادة البكالوريا.

ونشرت إدراة شباب بلوزداد، رسالة تهنئة للاعبي الفريق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بهذه المناسبة.

هنأة من خلالها لاعبيها المتفوقين في في الباكالوريا.

كما كشف مسؤولي النادي البلوزدادي، أسماء اللاعبين المتفوقين في الباكالويرا لهذه السنة، ويتعلق الأمر بالثلاثي محمد سيلمي، يعقوب غلاتي، وفاضل زايد.

وفي ختام تهنئتها، عبّرت إدارة شباب بلوزداد، عن تمنياتها بالتوفيق لثلاثي الفريق، في باقي مشوارهم الدراسي.