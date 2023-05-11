إدارة شباب بلوزداد توجه رسالة شكر لأنصار الفريق

وجهت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الخميس، رسالة شكر وتقدير لجمهورها، نظير الصورة المشرفة التي أبدوها في مباراتهم الأخيرة أمام مولودية الجزائر.

وكتبت إدارة النادي البلوزدادي، عبر صفحتها الرسمية: “تتوجه إدارة شباب بلوزداد بالشكر والتقدير لجمهورنا الغالي”.

كما أضاف مسؤولو الفريق: “جمهورنا شجع وساند الفريق بطريقة حضارية، وصنع أجواءً مميزة في مدرجات ملعب 05″ جويلية” في المباراة السابقة وقدم صورة مشرّفة للمناصر البلوزدادي، الواعي و المدرك لقيمة وسمعة ألوان النادي”.

وتابعت إدارة شباب بلوزداد: “لا يزال المشوار مستمرًا، ونحن ننتظر حضوركم بقوة هذا السبت في منافسة كأس الجزائر”.