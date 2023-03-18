إدارة شباب بلوزداد توجه رسالة شكر وعرفان

حرصت إدارة فريق شباب بلوزداد، على توجيه الشكر، لكل من ساهم في فوز الفريق على الزمالك المصري، وتأهله لربع نهائي رابطة الأبطال.شباب بلوزداد

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، وعلى رأسها رئيس النادي مهدي رابحي، اليوم السبت، رشالة شكر، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”.

ونوهت إدارة النادي البلوزدادي، لمساهمة العديد من الأطراف في فوز الفريق على الزمالك المصري، وتأهله لربع نهائي رابطة الأبطال.

كما خصت بالذكر، وزارة الشباب والرياضة، المدير العام لمركب “محمد بوضياف” محمد بختي، ومدير ملعب “5 جويلية” الحاج علي.

ووجّه مسؤولي النادي البلوزدادي، شكر خاص لفريق صيانة عشب الملعب “5 جويلية”، على مجهوداتهم، بالإضافة لسلك الأمن الوطني.

وفي ختام بيانها، أعربت إدارة النادي البلوزدادي، عن تمنياتها بالتوفيق لجميع الأندية الجزائرية المشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية، كون وطن واحد يجمعنا.