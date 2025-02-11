إدارة شباب بلوزداد توضح بشأن الوضع الصحي لنوفل خاسف

طمأنت إدارة نادي شباب بلوزداد، أنصار الفريق، بخصوص الوضع الصحي للاعب، نوفل خاسف، بعد الإصابة التي تلقاها خلال المواجهة الأخيرة، أمام مولودية الجزائر.

في إطار نهائي كأس السوبر، يوم السبت المنقضي.

وأوضحت إدارة “الشباب” في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن اللاعب، خاسف، تعرض لانكماش عضلي على مستوى الساق اليسرى.

ويخضع حاليا لمجموعة من جلسات العلاج الطبيعي ” physiothérapie”، وسيُجري اليوم الثلاثاء جلسة للفحص بالموجات فوق الصوتية “échographie”.