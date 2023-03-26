إدارة شباب بلوزداد توضّح بشأن إشاعات تمردّ دوخة !

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد بخصوص الأخبار المتداولة بقرار إحالة الحارس عز الدين دوخة أمام مجلس التأديب.

بعدما تطرّقت أخبار تشير إلى قرار عز الدين دوخة رفض التدرب بسبب تهميشه، الامر الذي سيعرّضه إلى مجلس تأديبي.

وفنّدت إدارة شباب بلوزداد الخبر مؤكدة أن الحارس غاب عن التدريبات بسبب الإصابة لا غير. و أضافت أن الحارس استأنف التدريبات رفقة المجموعة بشكل عادي.

كما أوضحت إدارة السياربي بأن الحارس الدولي الأسبق يعتبر مثال للاعب الجدي المنضبط.

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