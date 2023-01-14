إدارة شباب بلوزداد تُحيي ذكرى رحيل البطل محمد بلوزداد

استذكرت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، بطل الثورة التحريرية محمد بلوزداد، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستشهاده.

ونشرت إدارة نادي الشباب، عبر الصفحة الرسمية للفريق، رسالة ترحم على روح شهيد الثورة التحريرية.

وكتبت إدارة النادي البلوزدادي: “يصادف اليوم الذكرى الـ71 لوفاة البطل “محمد بلوزداد”، أحد أبرز شخصيات ثورة التحرير الوطني المجيدة”.

كما أضافت: “فريق شباب بلوزداد الذي يحمل اسم المناضل، يترحم عليه وعلى كافة شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الجزائر”.