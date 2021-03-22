إدارة شباب بلوزداد تُدين الاعتداء على شرف الدين عمارة

أدانت سهرة اليوم الإثنين إدارة فريق شباب بلوزداد بشدة الاعتداء الذي تعرض له شرف الدين عمارة المُدير العام لمُجمع “مادار”.

إدارة النادي البلوزدادي نشرت بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“تتأسف إدارة شباب بلوزداد على الأحداث التي وقعت عشية اليوم أمام مقر مجمع مدار بعد اعتداء مجموعة من الأنصار على السيد الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة بتوجيه أقبح عبارات الشتم و التهديد لشخصه و لمتعاونيه وصولا إلى تحطيم زجاج سيارته عند خروجه من المقر”.

وأضاف البيان:”هذا المشهد لا يمثل الوجه الحقيقي للمناصر البلوزدادي الوفي لألوان فريقه، متضامنون مع رئيس النادي، و ندعوا كافة الأنصار للالتفاف حول فريقهم في هذه المرحلة بالذات و التحلي بروح المسؤولية للحفاظ على الاحترام و الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف”.