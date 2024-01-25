إدارة شباب بلوزداد تُسدد غرامة الرابطة من أجل جمهورها

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الخميس، عن تسديد الغرامة المالية المسلطة على الفريق من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكشفت إدارة “السياربي”، عن تسديد الغرامة المالية المفروضة من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم، بعد أن خيرتها الأخيرة إما تسديد الغرامة أو اللعب المقابلة القادمة أمام الضيف شبيبة الساورة برسم فعاليات الجولة الخامسة عشر من الرابطة المحترفة.

وأكدت إدارة الشباب، أنها قامت بتسديد الغرامة المفروضة، حتى لايحرم جمهور الفريق من الحضور لملعب 5 جويلية يوم السبت، لمساندة رفقاء القائد شعيب كداد.