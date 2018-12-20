إدارة شباب بلوزداد تُهدد باللجوء للتاس !!

هددت إدارة فريق “شباب بلوزداد” باللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والمحكمة الرياضية “التاس” من أجل إسترجاع النقاط الثلاث المخصومة.

ونشر الفريق البلوزدادي اليوم الخميس بيانا رسميا أكد من خلاله أنه كثر الحديث حول قضية النقاط المخصومة في بداية الموسم الكروي الحالي.

وجاء في البيان أن الهيئات المُسيرة لكرة القدم الجزائرية طبقت القانون بشكل خاطئ بينما ترى هاته الآخيرة أنها طبقت القانون بشكل صحيح.

وأضاف البيان أن الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم رفضت دراسة الطعون المُقدمة وتنازلت عنها للإتحاد الجزائري لكرة القدم الذي رفض إعادة فتح الملف.

وختمت إدارة “عليق” أنه بعد إستكمال كافة الإجراءات فإن الفريق سيلجأ للإتحاد الدولي لكرة القدم وللمحكمة الرياضية “التاس” من أجل إسترجاح حقوقه.