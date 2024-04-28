إدارة شباب بلوزداد تستنكر إستقبال الحمراوة بوهران

استنكرت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، استقبال نادي مولودية وهران الذي وصفته بـ “السيء”.

وقالت إدارة فريق شباب بلوزداد أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح أثر على نتيجة اللقاء، بالنظر إلى القرارات التعسفية.

كما أكدت أن الكواليس لعبت دورا كبيرا في الهزيمة و المستوى التنظيمي، إلى جانب التسيب الكبير، كما قالت “في مشهد لا يمت بصلة مع الروح الرياضية ومبادئ لعبة كرة القدم”، فيما أضافت “وصلت حالة التسيب إلى تعرض اللاعبين إلى إعتداءات متكررة من طرف غرباء، تم توثيقها بعدسة خلية الإعلام التابعة للفريق”.

و ختمت إدارة الرئيس مهدي رابحي “إدارة الفريق تقدمت بشكوى رسمية لهئية رابطة كرة القدم المحترفة فصلت من خلالها جميع الاحترازات”.