إدارة شباب بوقاعة تكرم فريق اتحاد العاصمة واللاعب أكرم جحنيط

قامت إدارة رائد شباب بوقاعة، أمس الجمعة، بتكريم فريق اتحاد العاصمة، واللاعب أكرم جحنيط، على هامش مباراة كأس الجزائر التي جمعتهما.

وجاء هذا التكريم من قبل مسؤولي رائد شباب بوقاعة، لنظرائهم من اتحاد العاصمة، ممثلين في رئيس مجلس الإدارة كمال حسينة، نظير المشوار الحافل بالتتويجات.

من جهة أخرى حرصت إدارة رائد شباب بوقاعة، على تكريم لاعب الإتحاد أكرم جحنيط، باعتباره اللاعب المتوج بكل الألقاب المحلية والقارية.

وأبدت إدارة اتحاد العاصمة، استحسانها لهذه المباراة التي قام بها فريق رائد شباب بوقاعة، من خلال نشر صور هذا التكريم، عبر الصفحة الرسمية للفريق.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، فاز بسباعية كاملة، على فريق رائد شباب بوقاعة، في ربع نهائي كأس الجزائر، وضمن تأهله للمربع الذهبي.