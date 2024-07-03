إعــــلانات
الرياضة

إدارة شباب قسنطينة تجدد عقد هداف الفريق

بقلم كريم تيغرمت
إدارة شباب قسنطينة تجدد عقد هداف الفريق
  • 58
  • 0

نجحت إدارة شباب قسنطينة، في الاحتفاظ بخدمات أحد أبرز لاعبيها في الموسم الماضي، ويتعلق الأمر بقائد وهداف الفريق.

ونشرت إدارة الساسي، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله تجديد عقد مهاجمها ابراهيم ذيب.

كما كشف مسؤولي النادي القسنطيني، عن توقيع اللاعب ذيب، على عقد جديد يربطه بالفريق إلى غاية 2027.

يذكر أن ابراهيم ذيب، أنهى الموسم الماضي، كأفضل هداف في شباب قسنطينة، بـ12 هدف، كما احتل بهذا الرقه وصافة ترتيب هدافي البطولة المحترفة.

رابط دائم : https://nhar.tv/6tBe0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر