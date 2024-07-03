إدارة شباب قسنطينة تجدد عقد هداف الفريق

نجحت إدارة شباب قسنطينة، في الاحتفاظ بخدمات أحد أبرز لاعبيها في الموسم الماضي، ويتعلق الأمر بقائد وهداف الفريق.

ونشرت إدارة الساسي، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله تجديد عقد مهاجمها ابراهيم ذيب.

كما كشف مسؤولي النادي القسنطيني، عن توقيع اللاعب ذيب، على عقد جديد يربطه بالفريق إلى غاية 2027.

يذكر أن ابراهيم ذيب، أنهى الموسم الماضي، كأفضل هداف في شباب قسنطينة، بـ12 هدف، كما احتل بهذا الرقه وصافة ترتيب هدافي البطولة المحترفة.