إدارة شباب قسنطينة تحيي الذكرى الـ126 لتأسيس النادي

تحتفل العائلة الكبيرة لفريق شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، بذكرى تأسيس النادي، والتي تتزامن وتاريخ 26 جوان من كل سنة.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صورة خاصة بهذه المناسبة، تبزر التاريخ العريق للنادي.

كما أرفق مسؤولي السياسي، هذه الصورة، بتعليق جاء فيه: “126 سنة من الوجود للنادي الرياضي القسنطيني.. عيد ميلاد سعيد لعميد الأندية العربية والإفريقية”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، أنهى الموسم المنصرم من البطولة المحترفة، في المركز الثاني من ترتيب البطولة.