إدارة شباب قسنطينة تحيي ذكرى الفاتح من نوفمبر
بقلم كريم تيغرمت
أحيت إدارة فريق شباب قسنطينة، اليوم ذكرى اندلاع ثورة التحرير، والتي تتزامن وتاريخ الفاتح من شهر نوفمبر.
ونشرت إدراة النادي القسنطيني، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة مجموعة من زعماء الثورة، تخليدل لهذه الذكرى المجيدة.
كما أرفق مسؤولي السايسي، هذه الصورة، بعبارة: “سيرتا الثورية.. ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.. رحم الله شهدائنا الأبرار”.
من جهة أخرى أبرزت إدارة السياسي، دور وتضحيات مدينة قسنطينة ابان ثورة التحرير، حيث كتبت في تعليق آخر: “سبع سنين سوارك صامدين.. منبع المجاهدين”.
🇩🇿 𝟏 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟗𝟓𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟒 🩸⚫️🟢
سبع سنين سوارك صامدين … منبع مجاهدين ✊️ #ذكرى_اندلاع_الثورة_الجزائرية #ملحمة_شعب_وعزة_أمة#teamcsc #TheDean1898 #csconstantine pic.twitter.com/1WKt6WyPyH
— CSC-club sportif constantinois (@CSCClub1898) October 31, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/VM7Jg