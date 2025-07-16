إدارة شباب قسنطينة تدعم طاقمها بخدمات عامر منسول

دعّمت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الأربعاء، طاقمها الحالي، بخدمات عامر منسول، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وأعلنت إدارة شباب قسنطينة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن تعاقدها مع عامر منسول، كمدير رياضي للفريق.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه الخطوة تأتي وفقا لتوجه الشركة المالكة، في سياسة ارساء هيكلة تتماشى ومنظومة الاحتراف.

وأرفقت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، بيانها بصور، عن توقيع عامر منسول، للعقد الذي يربطه بالفريق.