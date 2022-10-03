إدارة شباب قسنطينة ترد على الوفاق وتُوضح !

خرجت إدارة شباب قسنطينة عن صمتها لترد على نظيرتها من وفاق سطيف بعد أحداث مواجهة الجولة الـ6 من الرابطة الوطنية المحترفة.

بيان إدارة السياسي وصف بيان وفاق سطيف ومسؤوليه بالتهريج والتهييج والاختباء وراء أحداث ملعب 08 ماي 1945 لتبرير الاخفاقات واستمالة الأنصار.

كما دعت إدارة الشباب مسؤولي الوفاق وإدارة ملعب 08 ماي 1945 للاعتراف بأخطائهما في التنظيم.

في حين طالبت في الأخير إدارة السياسي بتوضيح الحقائق التي أدت بأنصار الفريق لولوج أرضية الميدان عقب نهاية موقعة الأحد.

البيان الكامل: