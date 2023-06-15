إدارة شباب قسنطينة تقرر العودة للاستقبال بملعب “حملاوي”

أعلنت إدارة فريق شباب قسنطينة، عن قرارها في العودة للاستقبال بملعب “الشهيد حملاوي” انطلاق من الموسم المقبل.

ونشرت إدارة السياسي، بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أكد فيه استقبال منافسيها في المباريات المحلية، والقارية، بملعب “حملاوي”.

كما يأتي هذا القرار بعد تلقي مسؤولي الفريق ردا بالإيجاب من طرف إدارة ملعب “حملاوي”، على طلب الاستقبال في هذا الأخير.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، استقبل كل منافسيه خلال الموسم الجاري، بملعب “بن عبد المالك رمضان”.