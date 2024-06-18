إدارة شباب قسنطينة تكشف احصائيات لاعبيها في الموسم الكروي 2023-2024

كشف إدارة شباب قسنطينة، الأرقام التي بصم عليها كل لاعبي الفريق في الموسم الكروي 2023-2024.

ونشرت مسؤولي النادي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس برك”، الأرقام التي بصم عليها كل اللاعبين بالتفصيل.

وشمل هذه الاحصائيات، عدد المباريات التي شارك فيها كل لاعب في كامل الموسم، بالإضافة لعدد الأهداف المسجلة، التمريرات الحاسمة، والإنذارات.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، أنهى الموسم الكروي 2023-2024، في المركز الثالث، برصيد 53 نقطة.