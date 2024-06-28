إدارة شباب قسنطينة تنفي الشائعات وتوجه رسالة خاصة للأنصار

نفت إدارة فريق شباب قسنطينة، الشائعات التي يتم تداولها مؤخرا بخصوص مستجدات الفريق، كما وجهة رسالة مباشرة لأنصار النادي.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، نفت من خلال كل الأخبار المتداولة بخصوص قائمة المسرحين، او التعاقدات الصيفية.

كما أضاف ذات البيان، بأن عملية الانتدابات تجري في سرية تامة، من طرف المسؤولين الإدرايين والتقنيين للنادي، وفق احتياجات النادي.

وفي ختام هذا البيان، طالبت إدارة النادي القسنطيني، من أنصارها، الوقوف إلى جانب الفريق، في هذه المرحلة الحساسة، وعدم الانصياع للاشعات، مؤكدة عزمها على تكوين فريق تنافسي، يليق بقيمة وعراقة شباب قسنطينة.