إدارة شباب قسنطينة توافق على استقالة بوغراراة وبولحبيب

اتخذ مجلس إدارة شباب قسنطينة، اليوم الإثنين، قراراها النهائي بخصوص مستقبل مدرب الفريق اليامين بوغرارة، والمدير العام للنادي، محمد بولحبيب.

واجتمع أعضاء مجلس إدارة شباب قسنطينة، بمقر الشركة المالكة للنادي “الآبار”، لتصدر عقب هذا الإجتماع بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي.

وجاء في هذا البيان، المصادقة على استقالة المدرب اليامين بوغرارة، الذي يكون بذلك المدرب العاشر الذي يغادر العارضة الفنية لفريقه بعد الجولة الرابعة من البطولة الوطنية في موسمها الجاري.

كما وافق أيضا مجلس إدارة السياسي، على استقالة المدير العام لشركة النادي الرياضي القسنطيني، محمد بولحبيب.

وقرر أعضاء مجلس إدارة شباب قسنطينة، تعيين ياسين فرصادو، لتولي تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تعيين مدير عام جديد.