إدارة شباب قسنطينة توجه اعتذار رسمي لجماهير الفريق

قدمت إدارة نادي شباب قسنطينة، اعتذار رسمي، لأنصار الفريق، عقب هزيمتهم الأخيرة أمام مولودية الجزائر.

ونشرت إدراة النادي القسنطيني، اعتذار عبر الصفحة الرسمية للفريق، جاي فيها: “نعتذر لخذلانكم ونعد بالتدارك سريعا”.

كما أضاف مسؤولي السياسي: “مزال هناك تحديات كبيرة، ننتظر دعمكم المتواصل، وبتشجيعاتكم سنعود للسكة مجددا”.

وتاتي هذه الخرجة من إدارة شباب قسنطينة، عقب هزيمتهم امس السبت، أمام مولودية الجزائر، بنتيجة هدفين دون رد، لحساب الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.