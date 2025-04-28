إدارة شباب قسنطينة توجه رسالة خاصة لأنصار الفريق

وجّهت إدرة شباب قسنطينة، رسالة شكر خاصة لأنصار النادي، عقب اقصاء الفريق من منافسة كأس الكونفيدرالية.

ووجهة إدارة النادي القسنطيني، الشكر لجمهورها، على وفائهم، ووفوقهم إلى جانب الفريق في مباراتهم الأخيرة لسحاب لقاء العودة من نصف نهائي كأس “الكاف”، أمام نهضة بركان المغربي.

كما أبرز مسؤولي “السياسي”، الدعم الكبير الذي قدمه “السنافر” للاعبي الفريق في هذا اللقاء، والذي ساهمو من خلاله في تحقيقهم الفوز بالمباراة.

وأرفقت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، هذه الرسالة، بصور للجماهير الغفيرة التي حضرت مباراتهم الأخيرة، ضد فريق نهضة بركان.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، قدم مشوار مشرف في كأس الكونفيدرالية، ببلوغه الدور النصف نهائي لأول مرة في تاريخه، قبل لقصائهم أمام فريق نهضة بركان.