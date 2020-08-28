إدارة شباب قسنطينة توقع على الإتفاقية الثلاثية

الرياضة
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إدارة شباب قسنطينة توقع على الإتفاقية الثلاثية
بقلم كريم.تيغرمت

وقّعت إدارة نادي شباب فسنطينة، على الإتفاقية الثلاثية التي تربطها كشركة رياضية ذات أسهم، بمكتب خبرة، ومديرية مراقبة التسيير والمالية، التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أمضى على هذه الإتفاقية من جانب نادي شباب قسنطينة، لعلى يزيد، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتأتي هذه الخطوة، التي أقدمت عليها إدارة النادي القسنطيني، في إطار عملية مرافقة الأندية، من طرف مديرية مراقبة التسيير والمالية.

وأشارة الإتحادية الجزائرية، للمجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة شباب قسنطينة، لتحسين تسييرها على جميع المستويات.


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