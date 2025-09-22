إدارة شبيبة الساورة تتخذ إجراءات تأديبية بحق جوبا أوقاسي

أعلنت إدارة شبيبة الساورة اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية بحق لاعبها أوقاسي جوبا، بعد غيابه الذي وصفته بـ “غير المبرر” عن التزامات الفريق.

وأسفرت جلسة الاستماع التي خضع لها اللاعب عن اتخاذ القرارات التالية: خصم شهر كامل من راتب اللاعب. توجيه إنذار كتابي نهائي. إلزامه بتوقيع القوانين الداخلية للفريق، مع التأكيد على أن أي تجاوز مستقبلي سيترتب عنه فسخ العقد بشكل مباشر بالإضافة إلى غرامة مالية.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل الفريق. وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية بين جميع عناصر المجموعة.