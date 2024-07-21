إدارة شبيبة الساورة تحدث ثورة وتسرح أكثر من 10 لاعبين

كشفت إدارة شبيبة الساورة عن إحداثها ثورة في الفريق بتسريحها أكثر من 10 لاعبين لم يقدموا الإضافة المرجوة منهم، حسب بيان الفريق، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك.

وقالت أنها تسعى لتدارك الوضع وأخطاء الموسم الماضي، كما كشفت عن باشرت المفاوضات الرسمية مع أكثر لاعبين دفعة واحدة من القسم الوطني الأول و الثاني و حتى من جنسيات إفريقية مختلفة.

كما أكدت أنها أنهت المفاوضات مع مدرب رئيسي و طاقم فني جديد يعول عليهم كثيرا، لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة.

إلى جانب ذلك، أضافت إدارة نسور الجنوب، في ذات البيان، أن الإدارة قامت بتسطير برنامج انطلاق التحضيرات للموسم الكروي الجدي، حيث حددت تاريخ دخول اللاعبين في تربص معلق ببشار والجزائر العاصمة وخارج الوطن.