إدارة شبيبة الساورة تحدد موعد انطلاق التحضيرات للموسم الكروي

استدعت إدارة شبيبة الساورة “المؤقتة” جميع اللاعبين للإلتحاق بفندق الفريق، الأربعاء القادم، للدخول في الشطر الأول من التربص التحضيري الذي سينطلق بملعب 20 أوت الخميس القادم.

وقالت إدارة فريق شبيبة الساورة، أنها سطرت برنامج مع المدرب سي طاهر شريف الوزاني أين تم الاتفاق على المرور عبر ثلاث مراحل تحضيرية تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت أن الشطر الأول سيكون في ولاية بشار، قبل التوجه إلى الجزائر العاصمة قبل التوجه صوب وجهة خارج الوطن.