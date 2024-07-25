إدارة شبيبة الساورة تحسم صفقة جديدة ضمن الميركاتو الصيفي

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الخميس، في حسم صفقة جديدة ضمن فترة التحويلات الصيفية الجاري، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع لاعب وسط الميدان، بوطيش عبد القادر، قادما من نجم بن عكنون.

ويعد بوطيش، اللاعب التاسع الذي تعاقد معه مسؤولي نادي الجنوب، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

كما كانت إدارة فريق شبيبة الساورة، قد قدمت أمس الأربعاء، مدربها الجديد، سي الطاهر شريف الوزاني.