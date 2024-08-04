إدارة شبيبة الساورة تدعم صفوف الفريق بصفقة جديدة

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، في تعزيز تعداد الفريق بصفقة جديدة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الجديد.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع اللاعب ولد عمار عبد الجليل، قادما من شباب بلوزداد.

كما قامت إدارة نادي الجنوب، باستعراض لاعب وسط ميدانها الجديد، ولد عمار عبد الجليل، بقميص الفريق.

وبهذا يكون اللاعب ولد عمار عبد الجليل، اللاعب رقم 11، الذي يلتحق بصفوف شبيبة الساورة، في الميركاتو الصيفي الجاري.