إدارة شبيبة الساورة تدعم طاقمها الفني

أقدمت إدارة فريق شبيبة الساورة، على تدعيم الطاقم الفني للفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن مسؤولي شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدهم مع محضر بدني تونسي، وستعلق الأمر أحمد بوريشية.

كما أكدت إدارة النادي، مباشرة محضرها البدني الجديد، لمهامه في الفريق، خلال التحضيرات التي الجارية حاليا ببشار.

وبهذا سيكون المدرب الجديد لشبيبة الساورة، شريف حجار، مدعوما في مهامه، بالمحضر البدني الجديد أحمد بوريشية.