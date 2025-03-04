إدارة شبيبة الساورة ترد بقوة على الإشاعات

ردّت إدارة شبيبة الساورة، بقوة على الإشاعات التي لاحقتها في الفترة الماضية، في قضية اللاعب جوبا أوقاسي، أمام فريقه السابق أولمبيك أقبو.

وقالت إدارة الساورة، إنها راسلت لجنة الانضباط بكل الوثائق الخاصة بمباراة فريقها وضيفه أقبو بخصوص اوقاسي جوبا، الذي إستنفد عقوبته في مباراة كأس الجمهورية أمام رائد القبة.

أي مباشرة بعد تأهيله مع الشبيبة على مستوى موقع “فاف كونكت” بتاريخ 2025/01/09 كما توضح الصورة أي قبل لقاء الكأس الذي تم برمجته يوم 2025/01/14.

مشيرة إلى أن اللاعب تم استبعاده من قائمة المباراة التي جمعت بين الساورة واقبو بعد رفع احتراز ضده من طرف الفريق الضيف، كإجراء تحفظي لتفادي التشويش والضغط النفسي على اللاعبين داخل غرفة تغيير الملابس .

كما أوضحت بأن حكم اللقاء رفقة المحافظ، كانا قد اتصلا بالمسؤول الأول عن موقع ورقة اللقاء الإلكترونية لإعلامه بحيثيات الحادثة مع تدوين تقرير مفصل موقع من طرف الحكام ومحافظي اللقاء.

مؤكدة بأن التقرير يفيد حذف اسم اللاعب من القائمة المعنية بالمباراة قبل بدايتها وليس كما تداولته بعض القنوات الرياضية والمواقع الإلكترونية والتي اتهمت حكام اللقاء بمحاولة استبدال الورقة اللقاء.