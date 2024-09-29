إدارة شبيبة الساورة ترد على قرار إبعاد زرواطي

أصدرت إدارة فريق شبيبة الساورة بيانا ترد فيه على قرار الإتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب منع الرئيس السابق محمد زرواطي من التجول داخل الملعب.

وقالت إدارة شبيبة الساورة أن قرار الفاف نزل كالصاعقة على الرجل الأول في الفريق مما جعله يخرج من الملعب متحصرا على ما ألت إليه الأمور.

ووصفت إدارة الساورة القرار بـ “الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم الجزائرية”.

وقالت إدارة “نسور الجنوب” أن اقتراب زرواطي من العودة إلى الفريق جعل من رئيس الفاف وليد صادي ورئيس الرابطة أمين مسلوق يسابقون الزمن لإبعاد من الساحة الرياضية حسب البيان.

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