إدارة شبيبة الساورة ترفع تقريرا ضد الحكام لأعلى السلطات

رفعت إدارة فريق شبيبة الساورة، تقريرا مفصلا ضد بعض الحكام، اشتكت من خلاله لأعلى السلطات الرياضية في البلاد، الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق هذا الموسم.

وونشرت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق، أبدت من خلاله استياءها الكبير للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في مبارياته لهذا الموسم.

وخص مسؤولو نادي الجنوب، في بيانهم، أسماء الحكمين، بوسليماني، وبن براهم، اللذان أدارا مبارتي الفريق أمام مولودية وهران.

وكشفت إدارة شبيبة الساورة، رفعها تقرير مفصل، ومدعم بالأدلة، إلى لجنة التحكيم، وقدمت نسخة منه لرئيس “الفاف” وليد صادي، ونسخة أخرى لوزارة الشباب والرياضة.

كما أكد مسؤولو شبيبة الساورة، لأنصار الفريق، عدم تفريطهم في حق النادي، وعزمهم على الدفاع عنه بكل ما يملكونه من قوة، في إطار القوانين، واللوائح المعمول بها.