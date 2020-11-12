إدارة شبيبة الساورة تستنجد برئيس الجمهورية

وجهت إدارة شبيبة الساورة رسالة إلى رئيس الجمهورية، تناشده فيها التدخل لدى الهيئات المعنية للتكفل بتنقلات النادي في الموسم الجديد.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، نص الرسالة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الفريق مامون حمليلي، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضحت إدارة نادي الجنوب، الصعوبات التي ستواجه الفريق، في بطولة الموسم المقبل، من حيث التنقلات لخوض مبارياته، في ظل انعدام النقل الجوي.

وتأمل إدارة شبيبة الساورة، في توفير حل إستثنائي للفريق، يسمح لهم بالتنقل جوا عبر مختلف مناطق الوطن لخوض مبارياتهم، بالنظر لبعد المسافة.