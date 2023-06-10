إدارة شبيبة الساورة تضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية الفريق

وضعت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم السبت، حجر الأساس، لإنشاء الأكاديمية الكروية الخاصة بالفريق.

وخلال وضع حجر الأساس، كشف رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، في تصريح للنهار، بأن هذه الأكاديمية تمتد على مساحة 6 هكتار.

كما أضاف الرجل الأول لنسور الجنوب، بأن الأكاديمية، ستحوي خمسة ملاعب خاصة بالتدريبات، بالإضافة للعديد من الخصوصيات الأخرى.

وفي ختام تصريحاته، ناشد محمد زرواطي، كل مسؤولي وسكان ولاية بشار، للمساهمة في انجاز هذا المشروع.