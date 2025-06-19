إدارة شبيبة الساورة تطالب الرابطة بتأجيل مباراتها ضد شباب قسنطينة

طالبت إدارة فريق شبيبة الساورة، من الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراتها الخاصة بالجولة الـ30، والأخيرة من البطولة، والتي ستجمعها بمضيفها فريق شباب قسنطينة.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الخميس، بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، طالبت من خلاله تأجيل مباراتها ضد شباب قسنطينة، المقررة غدا الجمعة، على السادسة مساء.

وأوضح مسؤولي نادي الجنوب، بأن هذا الطلب، يأتي بسبب الظروف القاسية التي عاناها الفريق في تنقله من بشار إلى قسنطينة، وضمانا لتكافؤ الفرص بين الفرق.

كما ناشدت إدارة شببية الساورة، السلطات المحلية، للتدخل من أجل وضع حد للمعاناة المتكرر لفريق، في ضل عدم توفر الغلاف المالي الكافي الذي يسمح للفريق بالتنقل عبر رحلات خاصة نحو الشرق.

يذكر أن بعثة فريق شبيبة الساورة، قضت ليلتها أمس الأربعاء بمطار بشار، إلى غاية الثانية صباحا، بسبب تأخر رحتلها إلى العاصمة، قبل أن تظطر أيضا للانتظار خمس ساعات كاملة، لانهاء رحلتها نحو قسنطينة، لمواجهة “السياسي”، برسم الجولة الـ30 من البطولة المحترفة، حسب بيان إدارة شبيبة الساورة.