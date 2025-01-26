إدارة شبيبة الساورة تظفر بخدمات معطى الله

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، في تدعيم صفوف الفريق، بخدمات لاعب جديد، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، تحسبا لباقي مشوار البطولة.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، تعاقدها مع لاعب وسط الميدان سيد أحمد معطى الله.

وأوضح ذات المصدر، بأن اللاعب معطى الله، التحق بنادي الجنوب، على شكل إعارة لمدة 6 أشهر، قادما من فريق شبيبة القبائل.

وتعتبر هذه ثاني صفقة يضمنها فريق شبيبة الساورة، في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد تعاقدهم في وقت سابق مع حارس المرمى عبد القادر مرسلي.