إدارة شبيبة الساورة تعاقب إلياس حدوش !

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة عن مثول المدافع إلياس حدوش، صباح اليوم، أمام لجنة الانضباط التابعة للنادي، وذلك على خلفية الإخلال بالنظام الداخلي للفريق.

وأكدت الإدارة، في بيان رسمي، أن اللاعب حدوش خضع للاستماع من طرف رئيس وأعضاء اللجنة، قبل أن يتم اتخاذ قرار يقضي بخصم أجر شهر كامل من مستحقاته، بعد دراسة الملف.

وفي السياق ذاته، تقدم حدوش باعتذار رسمي عما بدر منه، معبرًا عن التزامه بمضاعفة جهوده واحترام القوانين الداخلية خلال ما تبقى من منافسات الموسم.

وشددت إدارة النادي على تمسكها الصارم بمبدأ الانضباط داخل المجموعة، معتبرة ذلك عنصرًا أساسيًا لضمان الاستقرار وتحقيق الأهداف المسطرة.