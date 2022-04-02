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الرياضة

إدارة شبيبة الساورة تعزي في وفاة رشيد عصمة

بقلم عزيز طالبي
إدارة شبيبة الساورة تعزي في وفاة رشيد عصمة
رشيد عمصة
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قدّمت إدارة شبيبة الساورة على رأسها محمد زرواطي تعازيها الخالصة لعائلة عصمة. إثر إنتقال رشيد عصمة إلى جوار ربه اليوم.
راجيين من الله أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله.
كما أشارت إدارة نسور الجنوب إلى أن عصمة رشيد كان قد تنقل رفقة وفد الساورة إلى مبومبيلا بجنوب افريقيا تحسبا لمباراة الجولة السادسة من كاس الكونفدرالية الإفريقية امام ليوبارد الاسواتيني.

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