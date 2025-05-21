إدارة شبيبة الساورة تفرض عقوبة صارمة على الثنائي غراب وحولي

فرضت إدارة فريق شبيبة الساورة، عقوبة جد صارمة، في حق لاعبي الفريق غراب عبد القادر، وحارس المرمى حولي زكرياء.

وكشفت إدارة شبيبة الساورة، في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، عن مثول الثنائي غراب عبد القادر، وحولي زكرياء، أمام لجنة الانضباط للفريق.

كما أوضح مسؤولي نادي الجنوب، بأن لجنة انضباط الفريق، فرضت عقوبة على اللاعبين، بخصم منهما أجرة شهر كامل.

وحسب بيان إدارة شبيبة الساورة، تاتي هذه الهقوبة المفروضة على الثنائي غراب عبد القادر، وحولي زكرياء، بسبب اخلالهما بالنظام الداخلي للفريق.