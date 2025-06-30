إدارة شبيبة الساورة تكشف استراتجيتها الخاصة بالميركاتو الصيفي

كشفت إدارة فريق شببية الساورة، الاستراتيجية التي ستتبعها في المرحلة الحالية من الانتقالات الصيفية، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.

وأوضحت إدارة شبيبة الساورة، في بيان لها، عن اتفاق رئيس النادي بلخضر مراد، والطاقم الفني ممثلا في المدرب مصطفى جاليت على اعتماد الاستقرار، التكوين، احترام قوانين “الفاف” في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقررت إدارة نادي الجنوب، ضمان استقرار تعداد الفريق من خلال الاحتفاظ بـ15 لاعباً من تعداد الموسم الماضي، بالإضافة لترقية 7 لاعبين، 5 منهم أقل من19 عاما، ولاعبين من الرديف.

كما سيقوم مسؤولو شبيبة الساورة، باستغلال الميركاتو الصيفي الجاري، لاستقدام من 4 إلى 5 لاعبين جدد، بهدف تكوين فريق تنافسي، يجمع بين الخبرة والشباب.