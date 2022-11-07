إدارة شبيبة الساورة تلجأ للقضاء ضد رئيس إتحاد خنشلة

قررت اليوم الإثنين، إدارة فريق شبيبة الساورة، رفع دعوى قضائية ضد رئيس نادي إتحاد خنشلة، وليد بوكرومة.

وحسب ماورد في بيان الموقع الرسمي لشبيبة الساورة على الفايسبوك، فإن إدارة شبيبة الساورة قررت رفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد خنشلة وليد بوكرومة لدى وكيل الجمهورية في ولاية بشار.

وأوضح البيان، أن سبب رفع الدعوى القضائية ضد المعني بالأمر، بعد تصريحاته والتي شكك فيها و طعن في الهوية الوطنية لرئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي.