إدارة شبيبة الساورة تهنئ شباب أدرار ومولودية بجاية على تحقيق الصعود

هنأت إدارة شبيبة الساورة، فريقي شباب أدرار، ومولودية بجاية، على تحقيقهم الصعود هذا الموسم للقسم الثاني هواة.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، رسالة تهنئة عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك” رسالة تهنئة لكل من فريقي شباب أدرار، ومولودية بجاية.

كما تمنت إدارة نادي الجنوب، التوفيق لكلا الفريقين الاستمرارية، ومشوار موفق، ومليء بالنجاحات.

من جهة أخرى، ثمن مسؤولي شبيبة الساورة، مجهودات فريق اتحاد بشار الجديد، وآدائهم المتميز في أول موسم لهم في القسم الثاني، متمنين لهم التوفيق في تحقيق الصعود للقسم المحترف.